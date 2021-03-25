Популярна українська співачка Настя Каменських здалася перебитою в одній білій білизні

Останнім часом Настя активно просуває свою пісню, презентовану спеціально з колегою Дашею Астаф'євою, Лесею Нікітюк і Ганною Завгородньою, а також іншими блогерами, які знялися в її кліпі. Причому тепер зірка вирішила піддати "жару" і нагадати про композицію найулюбленішим способом.

Артистка записала незвичайне відео з танцем, який танцювала в самому кліпі, а також зробити це вирішила вдома в одній білій білизні і «трусах по коліно», як відгукнулися деякі з шанувальників в Instagram.

З зав'язаним волоссям, без макіяжу і в простому білизняному комплекті Настя влаштувала на камеру свої танці, але отримала досить жорсткі відгуки про себе.

"Погляд як куля, сховай за окуляри. У цьому місті рулять. Дівчатка, дівчатка, дівчатка,» - йдеться в підписі ролика.

Ось що пишуть користувачі:

"Маячня; моя дочка в 7 років і то краще це робить; постійно Гола. Набридла; класна, позитивна🔥; клас це клас; тебе дивляться мої діти, не хочу відписатися...; Ооого труси по коліно; жахливо; це огидно; Круто♪ ця пісня постійно у мене в голові і навіть на дзвінок поставила♪; А груди де?4 огидно дивитися".

Нагадаємо, на початку весни Настя представила довгоочікуваний кліп "дівчатка рулять":

"Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас. Вона знаходиться в гармонії з собою і насолоджується кожним моментом", – підписала ролик знаменитість.

"Не чіпай руками мій гліттер-геніально!!! 🤩 ; аж очі захворіли; мене дуже бентежить, що весь перерахований в пісні алкоголь я знаю; Там стирчить, а там стрибає. Навіщо?; Настя-жіноче обличчя української музичної культури! Дуже гарне обличчя); Леська бомба! Дуже класна; не слухай тих хто кажуть що це дурниця; Просто естетичне задоволення!",- відповіли в мережі.

Нагадавши, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

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