Популярна українська співачка Настя Каменських здалася перебитою в одній білій білизні
Останнім часом Настя активно просуває свою пісню, презентовану спеціально з колегою Дашею Астаф'євою, Лесею Нікітюк і Ганною Завгородньою, а також іншими блогерами, які знялися в її кліпі. Причому тепер зірка вирішила піддати "жару" і нагадати про композицію найулюбленішим способом.
Артистка записала незвичайне відео з танцем, який танцювала в самому кліпі, а також зробити це вирішила вдома в одній білій білизні і «трусах по коліно», як відгукнулися деякі з шанувальників в Instagram.
З зав'язаним волоссям, без макіяжу і в простому білизняному комплекті Настя влаштувала на камеру свої танці, але отримала досить жорсткі відгуки про себе.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
51-річна Лопес з намальованими бровами й обвислим обличчям жахнула виглядом у звичайному житті: "Не так ідеальна"
Ані Лорак обтягнула форми тісною сукнею з декольте і пошкодувала: "Відразу вік видають"
Введення перепусток у транспорті Києва: влада повідомила про наступний крок, "аж до зупинки..."
27-річна королева краси раптово померла за кордоном, лікарі не встигли: "Молила про допомогу"
"Погляд як куля, сховай за окуляри. У цьому місті рулять. Дівчатка, дівчатка, дівчатка,» - йдеться в підписі ролика.
Ось що пишуть користувачі:
"Маячня; моя дочка в 7 років і то краще це робить; постійно Гола. Набридла; класна, позитивна🔥; клас це клас; тебе дивляться мої діти, не хочу відписатися...; Ооого труси по коліно; жахливо; це огидно; Круто♪ ця пісня постійно у мене в голові і навіть на дзвінок поставила♪; А груди де?4 огидно дивитися".
Нагадаємо, на початку весни Настя представила довгоочікуваний кліп "дівчатка рулять":
"Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас. Вона знаходиться в гармонії з собою і насолоджується кожним моментом", – підписала ролик знаменитість.
"Не чіпай руками мій гліттер-геніально!!! 🤩 ; аж очі захворіли; мене дуже бентежить, що весь перерахований в пісні алкоголь я знаю; Там стирчить, а там стрибає. Навіщо?; Настя-жіноче обличчя української музичної культури! Дуже гарне обличчя); Леська бомба! Дуже класна; не слухай тих хто кажуть що це дурниця; Просто естетичне задоволення!",- відповіли в мережі.
Нагадавши, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".
Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".
Також Politeka писала, Потап несподівано покинув Україну з найріднішою людиною, залишивши Каменських одну: "радий бачити".