Артист Позитив (Олексій Завгородній) на тлі чуток про романи і розлучення з Анною показав, як сидить під крапельницею

Популярний артист Олексій Завгородній, якого знають як Позитив, кілька місяців тому проговорився про розставання з дружиною Ганною Завгородньою-Андрійчук. Тоді, під час інтерв'ю чоловік випадково розповів про свої проблеми.

Гість програми позитиву і Потапа запитав Олексія, чи сам він зараз вдома. На що екс-учасник "Время и стекло" намагався жартувати, що він не сам, а з Потапом і Марком, але потім зізнався, що він один. Проте, надалі Олексій так і не розкрив правду про своє життя.

Зараз молода людина активно працює новими проектами і більшу частину часу проводить в студії, де нерідко співпрацює з Мішель Андраде, як видно з особистого відео Позитиву, представленого в розділі Сторі.

Однак, як можна помітити, схоже артист дещо перестарався із зануренням в роботу і йому знадобилася крапельниця з вітамінами ввечері, щоб відновити силу: «зі мною все гуд, це вітаміни» - спеціально уточнив артист.

А останнім часом шанувальники стали підозрювати, що Олексій закоханий в Мішель.Колеги не тільки знялися в одній програмі, але також записали спільну пісню.

Зараз Мішель і Олексій активно обговорюють свою участь в "Орлі і Решка". Цього разу артисти знялися у відео, де обговорюють цю тему.

"Біжу!!!! 😍 ", "Який же класний був цей випуск", " дуже цікавий і крутий випуск. Було досить цікаво дізнатися, що залишилося за кадром і послухати ваші розповіді. Спасибі❤🙏", " чекаємо тебе Льоша ще в Орел і Решка!!!", "У випуску твій реп був топ🔥 в свій альбом записати не забудь❤", "Класні😍", "Така інтимна атмосфера", "Класні", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вигуляла на морозі розкішну шубу, забувши про Штани: сміливе фото.

Раніше на Politeka ми писали, що Мішель Андраде розговорилася про особисте, засвітивши поцілунок з Позитивом.

Також на сайті Politeka ми повідомляли, що Мішель Андраде Покотила разом з Позитивом подалі від Дорофєєвої, мрії збуваються: "Ого, не знали!".