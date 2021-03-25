Артист Позитив (Олексій Завгородній) на тлі чуток про романи і розлучення з Анною показав, як сидить під крапельницею
Популярний артист Олексій Завгородній, якого знають як Позитив, кілька місяців тому проговорився про розставання з дружиною Ганною Завгородньою-Андрійчук. Тоді, під час інтерв'ю чоловік випадково розповів про свої проблеми.
Гість програми позитиву і Потапа запитав Олексія, чи сам він зараз вдома. На що екс-учасник "Время и стекло" намагався жартувати, що він не сам, а з Потапом і Марком, але потім зізнався, що він один. Проте, надалі Олексій так і не розкрив правду про своє життя.
Зараз молода людина активно працює новими проектами і більшу частину часу проводить в студії, де нерідко співпрацює з Мішель Андраде, як видно з особистого відео Позитиву, представленого в розділі Сторі.
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Однак, як можна помітити, схоже артист дещо перестарався із зануренням в роботу і йому знадобилася крапельниця з вітамінами ввечері, щоб відновити силу: «зі мною все гуд, це вітаміни» - спеціально уточнив артист.
А останнім часом шанувальники стали підозрювати, що Олексій закоханий в Мішель.Колеги не тільки знялися в одній програмі, але також записали спільну пісню.
Зараз Мішель і Олексій активно обговорюють свою участь в "Орлі і Решка". Цього разу артисти знялися у відео, де обговорюють цю тему.
"Біжу!!!! 😍 ", "Який же класний був цей випуск", " дуже цікавий і крутий випуск. Було досить цікаво дізнатися, що залишилося за кадром і послухати ваші розповіді. Спасибі❤🙏", " чекаємо тебе Льоша ще в Орел і Решка!!!", "У випуску твій реп був топ🔥 в свій альбом записати не забудь❤", "Класні😍", "Така інтимна атмосфера", "Класні", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вигуляла на морозі розкішну шубу, забувши про Штани: сміливе фото.
Раніше на Politeka ми писали, що Мішель Андраде розговорилася про особисте, засвітивши поцілунок з Позитивом.
Також на сайті Politeka ми повідомляли, що Мішель Андраде Покотила разом з Позитивом подалі від Дорофєєвої, мрії збуваються: "Ого, не знали!".