НП сталася в ефірі одного з популярних талан-шоу, шокувавши глядачів

Так, в ефірі"Американського Ідола" (American Idol ) учасниця Функе Лагоке виконувала пісню Tell Him Барбри Стрейзанд і Селін Діон разом з іншою конкурсанткою — Рондою Фелтон. Все, здавалося, йшло за планом, але, коли судді почали коментувати виступ дівчат, Лагоке помітно рознервувалася, пише CNN.

Коли мікрофон в руки взяв суддя Лайонел Річі, учасниці стало зовсім погано - вона ледь стояла на ногах. Суддя був не в захваті від Лагоке, про що і збирався їй сказати. "Ти дісталася до фіналу. Але проблема в тому, що ти...",- почав він. Але в цей момент Функе знепритомніла і вкрай невдало впала на сцену обличчям вниз.

Судді тут же схопилися зі своїх місць, щоб допомогти дівчині, потім прибігли і медики. На ношах вони доставили її до машини швидкої допомоги. У титрах організатори шоу пояснили, що з Функе все гаразд. У неї було зневоднення, їй допомогли і вже незабаром виписали.

Зазначимо, подія серйозно налякала глядачів.

"Зазвичай я не відчуваю шоку, дивлячись телевізор, але це шокувало мене», «я дійсно злякався. Це не постановка, це було по-справжньому», «бідна дівчинка, сподіваюся, з нею все в порядку», «Чорт, це для мене було страшніше будь-якого фільму жахів, який я коли - небудь бачив», - пишуть в мережі.

American Idol-телешоу, засноване на популярному британському шоу Pop Idol. Сенс передачі-змагання на звання кращого початківця виконавця в США. На даний момент American Idol-співоче шоу з найвищим рейтингом в США.

Двоє фіналістів (переможець і віце-) отримують контракт на просування і на запис альбому — це є обов'язковою частиною пакету фіналістів. Також часто контракт на запис отримують учасники, які зайняли нижчі місця, але це вже поза рамками конкурсу.

Нагадаємо, ловелас Винник знайшов собі на Голосі країни нову "молоду вовчицю": "Все, Олегу Пипець від Балана"

Як повідомляла Politeka, біда в родині переможця "Голосу країни" сколихнула українців, з'явилася подробиці: "Господи, як шкода…"

Також Politeka писала, що Кароль викликала скандал своїм рішенням по зірці Х-фактор Ломакіну на "Голосі країни": "зробила помилку..."