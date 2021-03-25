Відомий російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін здивував молодшим виглядом

Як передає Politeka.net, 44-річний артист показав нове фото на своїй сторінці в Instagram. артист відправився на гастролі, залишивши дружину з дітьми вдома. Після майже року затишшя, коли через карантин не було концертів, у артиста зараз почалося зовсім інше активне життя.

Галкін вже встиг побувати в Нижньому Новгороді, який незважаючи на замети снігу навіть на балконі готелю вона назвав курортом.

Зараз артист повідомив про черговий елемент його професійної діяльності.

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"Зйомки повним ходом", - написав він, не повідомивши подробиць, але, мабуть користувачам мережі вони і не понабилися. Вся увага виявилася зосередженою на зовнішності Галкіна.

"Це після нашого Нижегородського курорту Ви так помолодшали?!🤣 Браво, Максим, ми вас любимо" «" який молоденький! 18 ?", "Знову молодильних яблук наївся", " Ну прям випускник середньої школи 11А класу😄 😄 😄. Так тримати, Макс», «як же Максим молодо виглядає», «Макс, ви молодієте зі страшною швидкістю! Це небезпечно! Коли Вам буде знову років одинадцять-Вам заборонять жити з дорослою жінкою», «Просто хлопчик», - написали в коментарях.

Нагадавши, 71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"

Як повідомляла Politeka, Галкін, який втік від Пугачової і дітей, без штанів похвалився новим життям.

Також Politeka писала, що Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "у такому вигляді?".