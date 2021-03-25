Відомий український ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник заінтригував прихильниць

Новий сезон шоу "Холостяк" у самому розпалі, повідомляє Politeka.net. Учасниці свіжих випусків борються за серце бізнесмена Михайла Заливако.

Тим часом в мережі не вщухають розмови, коли ж знімуть сезон, де чоловіки будуть боротися за любов жінки. Відзначимо, такий формат шоу вже був відзнятий, а його героїнею стала українська актриса Ксенія Мішина, обранцем якої в підсумку став комік Олександр Еллерт.

Зараз же фанати проєкту гадають, хто підійшла б на роль "холостячки" у другому сезоні.

У своєму Instagram ведучий шоу Григорій Решетник зумів заінтригувати шанувальників. На новому фото він відкрив завісу і зробив здивований вигляд.

"Ви краще знаєте, як підписати цей файл 😎 чекаю ваші варіанти???",- написав телеведучий.

Публікація зібрала понад 3000 лайків, а в коментарях підписники стали гадати, чому у Григорія такий здивований вигляд, торкнувшись теми нової "Холостячки".

"Познайомився з новою Холостячкою", «у світлі останніх подій, Григорію запропонували вести "Холостяк.Діти."😂", "Коли побачив кого вибрав Михайло😁 😅", "коли дізнався хто став холостячкою-2)", " ой, невже мене і тут знайшли дівчата з "холостяка" 😮", "У страху очі великі😮"," Гриша в шоці"," Шукаю свою кохану😍"," Христина вагітна ще двійнею хлопчиків😂 🔥 👏", "коли хотів стати наступним "холостяком" але вдома вже є дружина і троє синів💙".

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