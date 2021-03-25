Відомий ресторатор і суддя шоу "Майстершеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як провів вечір з телеведучою Лесею Нікітюк

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ектор поділився новим фото, яке, судячи з геотегу, було зроблено в Єгипті.

"Ми з красунею @lesia_nikituk впевнені, що для ідеального вечора важлива тільки правильна компанія», - написав він.

На фото Ектор Хіменес-Браво обіймає усміхнену Лесю Нікітюк за талію. На тлі видно сцену, де грають музиканти. Схоже зірки повеселилися на концерті.

"Обожнюю Лесю ще з часів" Орла і решки«,» Ого які м'язи«,» дуже красиві«,» повністю з вами згодна 👏 👏 правильна компанія - запорука гарного проведення часу", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк красувалася з іншим суддею проекту.

Леся повідомила шанувальникам, які невпинно стежать за її аккаунтом, що вона заїхала до одного, показавши відомого суддю проета "Майстер Шеф, Володимира Ярославського, і він зараз наллє їй супець. Леся притулилася до ресторатора ближче, щоб шанувальники гарненько розгледіли її друга. Раскрасневшийся Ярославський розплився в усмішці.

При цьому Нікітюк підписала відео"Володя, мій улюблений шеф".

Нагадавши, Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою.

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