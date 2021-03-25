У мережі з'явилося незвичайне фото, на якому відомого українського танцюриста Влада Яму можна побачити з густим волоссям

Як повідомляє Politeka.net, відомого українського хореографа Влада Яму багато українців знають, як брутального лисого чоловіка з густою бородою. Однак, мало хто бачив його архівні знімки, на яких у Влада відмінна хвиляста шевелюра. На Стариці zirkovyi_shlyah в соцмережі Instagram вирішили показати, яким був хореограф в юності, і як змінився за ці роки.

На опублікованому колажі в стилі "до і після" Влада можна побачити в юності і зараз. Тоді він був симпатичним юнаком з густою хвилястою шевелюрою і монобровою. Тепер же шоумен став гарячим красенем з бородою і лисиною.

У підписі до фотоколажу розповіли, що після того, як Яма постригся налисо, він перестав виступати на танцювальних турнірах, бо це було заборонено. "Ближче до повноліття з'явилася мрія відпустити "хвостик". Мовляв, серед танцюристів-латиністів це було модно, але не втримався. Поголився налисо, після чого на турнірах більше не виступав – це досі вважається неприйнятним", - йдеться у підписі до публікації.

Треба сказати, що користувачі збентежені таким видом Влада, особливо ті, хто раніше не бачив його з волоссям. "Один в один, тільки волосся пропало", "Дві різні людини", "Зараз краще, однозначно. Вік пішов на користь", "Зовсім не змінився", "Смішний", - пишуть в коментарях до фото ями.

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