Популярна українська співачка Оля Полякова дивує фігурою в сонячній відпустці, хвалячись формами в золотому бікіні

Кілька годин тому 37-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію жарких фото з відпустки. Як відомо, співачка разом з дочками вирушила на відпочинок і вирішила буквально засипати свій профіль несподіваними фото.

Фірмові пози довгоногої зірки не залишили нікого байдужими, адже артистка не стала приховувати нічого в досить маленькому купальнику золотистого кольору. До того ж, їй є що показати – вечорами Полякова вже не раз демонструвала сталевий прес після тренувань. Вона проводить їх навіть на курортах і долучає до цього дочок.

Як можна помітити, всі останні фото Полякової зроблені на пляжі, коли зірка підкреслила свої достоїнства в купальнику українського бренду Anabel Arto.

«У вас все шикарно🔥; 😱у нас тиск підвищився!😃😂; Не схожа на себе)); Оля в перемішку з Брежнєвої !??😮 ; У тебе око поплив😉; Ого, скільки пластики!; Нестерпно красива 😍; не можна бути на світі красивою такий 🔥; клас! З усіх боків; так, показала себе з усіх боків. Але ж є що показати!; ну можна вже і труси знімати", - відповіли в мережі.

Також Оля зняла себе як би зверху, лежачи на пляжному шезлонгу, вона і так і сяк крутить телефоном, знімаючи всі свої апетитні принади.

Перед камерою зірка з'явилася у відвертому купальнику-бікіні золотистого відтінку який аж світиться на сонечку і підкреслює пружні форми зірки. Волосся співачки розпущене і трохи розпатлане, а на її обличчі немає макіяжу, тільки модні сонцезахисні окуляри.

Нагадавши, Кароль і Полякова вперше побачилися після скандалу з "плакальницею", сталося несподіване: "розгорнулася і...".

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