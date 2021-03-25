Колишня наречена Володимира Кличка, голлівудська актриса Хайден Панеттьєрі несподівано з'явилася в мережі

Як передає Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості, Хайден, яка практично нічого не постить у себе в мережі, раптово згадала про свого колишнього коханого і батька її дочки, українського боксера Володимира Кличка.

Жінка опублікувала в мережі портрет колишнього коханого на честь його 44-го дня народження. Привітання актриси було досить зворушливим.

"Вітаю з днем народження цю чудову людину!",- підписала фото вона.

Шанувальники красуні стрепенулися і стали приєднуватися до привітань. Крім цього, вони задумалися про возз'єднання пари.

"Так рада, що ти знову активна в Instagram, королева", "Будь ласка, повернися до нього!", "Радий бачити, що у тебе все добре", «як мило, що ви спілкуєтеся», «ви були красивою парою», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, роман американської актриси і Володимира Кличка тривав 7 років – з 2011 по 2018 рік. У 2014 році у пари народилася дочка Кайя Євдокія. Відомо, що після пологів зірка страждала від післяпологової депресії і навіть лікувалася в реабілітаційному центрі.

Відзначимо, що після розставання пара зберегла дружні стосунки, але дочка залишилася з Володимиром. Вона живе з батьком і бабусею в Києві.

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