Відома українська актриса Ольга Сумська опинилася в обіймах відомого красеня

Як передає Politeka.net, в Instagram актриси з'явився кадр, на якому її міцно обіймав актор Сергій Поздняков. Поки актриса стояла з квітами, він підійшов ззаду і дуже фривольно обійняв її. Втім, схоже, зірку це не бентежило.

Як виявилося, Сумська з Поздняковим разом грають у виставі «Майстер і Маргарита». Вони виконують ролі коханців. Поки ще не у всіх містах України оголошено локдаун, актори встигають давати вистави. Судячи зі сторіс Сумської, сьогодні вона виступає в Чернігові.

Варто відзначити, що пікантне фото з колегою Сумська опублікувала після непристойних сцен за участю чоловіка. Днем раніше Сумська показала, як її чоловік, актор і зірка «Голосу країни» Віталій Борисюк, спокушає молоду актрису. Це відбувалося в рамках вистави "Боїнг Боїнг", в якій Борисюк і Сумська грають удвох. На відео актор притискав до себе красуню і дуже непристойно поводився.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська засвітилася в компанії двох відомих українських виконавців – Павла Зіброва і Віталіка Козловського. Красуня любить перебувати в компанії красивих чоловіків, тому на заході вона не залишилася на самоті.

Нагадаємо, що щаслива Сумська приголомшила красою і молодістю в шикарному вбранні: "сама...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська носила моторошні окуляри і перешиті речі сестри, рідкісні фото: "була бридким каченям".

Також Politeka писала, що серцеїдка Сумська показала головного суперника свого чоловіка Борисюка: "бачите, яка пара...".