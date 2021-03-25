Відома українська актриса Ольга Сумська опинилася в обіймах відомого красеня
Як передає Politeka.net, в Instagram актриси з'явився кадр, на якому її міцно обіймав актор Сергій Поздняков. Поки актриса стояла з квітами, він підійшов ззаду і дуже фривольно обійняв її. Втім, схоже, зірку це не бентежило.
Як виявилося, Сумська з Поздняковим разом грають у виставі «Майстер і Маргарита». Вони виконують ролі коханців. Поки ще не у всіх містах України оголошено локдаун, актори встигають давати вистави. Судячи зі сторіс Сумської, сьогодні вона виступає в Чернігові.
Варто відзначити, що пікантне фото з колегою Сумська опублікувала після непристойних сцен за участю чоловіка. Днем раніше Сумська показала, як її чоловік, актор і зірка «Голосу країни» Віталій Борисюк, спокушає молоду актрису. Це відбувалося в рамках вистави "Боїнг Боїнг", в якій Борисюк і Сумська грають удвох. На відео актор притискав до себе красуню і дуже непристойно поводився.
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Раніше ми писали, що Ольга Сумська засвітилася в компанії двох відомих українських виконавців – Павла Зіброва і Віталіка Козловського. Красуня любить перебувати в компанії красивих чоловіків, тому на заході вона не залишилася на самоті.
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