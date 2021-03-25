Відомий український хореограф Влад Яма, зірка "Танців з зірками", похвалився відпочинком
Як пише Politeka.net, Влад Яма обожнює відпочивати в Західній півкулі і з задоволенням ділитися кадрами в Instagram. Хореограф не так давно був у Майямі (США), а зараз вирішив згадати, як провів час у Мексиці.
Влад опублікував в Instagram знімок, де стояв в одних шортах, позбувшись футболки. На безлюдному пляжі нікого не було, тому красень захопив не тільки підтягнутим тілом, але і природою Тулума.
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Прекрасний пляж, відмінна їжа, неймовірна природа, але... Є ще найпотужніша енергетика, а це незрозуміло!..",- написав Влад під фото.
Фанати відразу почали коментувати кадр:
"Відмінний клацання, сер", "неймовірно красиво", "хотілося б так відпочивати....", "А до нас не загляньте?) ", "Дуже круто".
Ми писали, що хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав фанатам, як займається спортом.
Як відомо, Влад Яма разом з сім'єю зараз проводить відпустку в США.
Але це не означає, що хореограф закинув спорт і щоденні розминки, за допомогою яких він підтримує ідеальну форму.
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