Стало відомо про смерть відомої актриси Ліани Жванії, яка запам'яталася за роллю в дитячому фільмі

25 березня в мережі повідомили про смерть відомої актриси, яка пішла з життя у віці 71 рік. Про це передає Петербурзький Театр юного глядача ім. А.А. Брянцева.

Так, Заслужена артистка Росії Ліана Жванія, яка виконала роль примхливої королеви в радянському фільмі "12 місяців", померла після тривалої хвороби. Зірка до останнього не залишала роботу в театрі.

Колеги відгукуються про актрису, як про дивовижну і життєлюбну людину. Артистка Ірина Соколова розповіла, що Ліана Жванія завжди була в піднесеному настрої і з нею завжди було цікаво.

Ніхто не очікував такого раптового відходу з життя. Поки невідомо, де пройде прощання з актрисою.

Варто відзначити, що Ліана Жванія, крім зазначеної ролі в дитячій казці, знялася більш ніж в 10 фільмах і серіалах, серед яких «Вулиці розбитих ліхтарів» і «Поховайте мене за плінтусом». Однак завжди в її пріоритеті був Петербурзький ТЮГ, тому вона не знімалася більшу частину життя.

Зазначимо, за спогадами артистки, для ролі в "Дванадцяти місяцях" їй довелося відростити довге волосся, а проби їй далися нелегко, адже на той час вона була зовсім недосвідченою.

Після виходу фільму Ліана Жванія стала дуже популярною - її впізнавали на вулицях, їй писали листи, у неї з'явилася безліч шанувальників. Артистка розгубилася від такої уваги, і, ймовірно, тому пішла з головою в театральну роботу.

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