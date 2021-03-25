Внучка Народного артиста України та судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася пікантним кадром з фільму, в якому знімалася

Як передає Politeka.net, у 91-річного Чапкіса є не тільки знаменитий син, який живе і працює в Америці, але також вельми відома внучка Анна Сафрончик, яка живе в Італії. Дочка тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки хореографа від першого шлюбу) відома в Італії як актриса і модель. Незважаючи на те, що в Італію дівчинка переїхала, коли їй було 13 років, вона зуміла досягти висот у творчості.

Варто відзначити, що внучка Чапкіса – справжня красуня. Вже в 17 років вона зуміла завоювати титул «Міс Тоскана». Зараз актрисі 40 років, але виглядає вона не старше 30-ти.

На свіжому фото, яке опублікувала зірка, вона постала в образі середньовічної дівчини. Анна поділилася кадром з фільму, в якому знімалася. В історичному образі дівчина виглядала дуже гармонійно. Шанувальники не змогли відірвати погляд від зони декольте.

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Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в ліжку здивувала виглядом і визнанням:"не можу перестати...".

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