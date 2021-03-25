Популярна українська співачка Наталія Могилевська поділилася особистим спогадом на честь 11-річчя виходу свого хіта «Зцілена»
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кліп на ліричну пісню, слова якої, як виявилося, написав учасник "Фабрики зірок" Борис Апрель. Недовгий час Могилевська продюсувала хлопця, який пізніше змінив стать і став співачкою Зіанджею.
"Пам'ятаю коли Алла Борисівна Пугачова @alla_orfey благословила цю пісню. Вона дуже здивувалася, що такий глибокий текст написала дитина. На той час Борі Апрелю @ziaspherex не було навіть 18-ти років. Люди-планети оточили мене творчою любов'ю і ми з моїм другом і режисером Аланом Бадоєвим @alanbadoev подарували вам «Зцілена», - згадала Могилевська історію створення пісні.
За словами співачки, для неї ліки від усіх найстрашніших хвороб - це любов шанувальників.
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У коментарях фанати залишили Могилевській масу позитивних відгуків.
"Одна з улюблених пісень", "дивовижна глибока пісня і чарівне виконання", "Люблю такі пісні. Надзвичайно глибокі.. космічні", "Супер чуттєво!", "Не знала, що пісню написав Борис Апрель", «Душевно виконана глибока пісня талановитого автора», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що веселу Могилевську в шовковому халатику застукали в несподіваному місці:"особливий зв'язок".
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