Підопічна Дмитра Монатіка Лідія Скорубська, яка виступає під псевдонімом Ліда Лі, вразила стильним образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото зі зйомок. Як відомо, Ліда деякий час працювала бек-вокалісткою Дмитра Монатіка. В один момент красуня вирішила спробувати свої сили у вокальному шоу "Голос країни" і у неї це вийшло. У команді свого екс-боса вона досить успішно виступала в шоу. Після проекту Монатік вирішив продюсувати свою підопічну.
Сьогодні Ліда Лі з'являється в багатьох українських шоу, її ім'я все більше на слуху, що, без сумнівів, заслуга її прекрасного голосу і старань команди Монатіка.
На свіжому фото красуня позувала в шкіряних штанях і міні-топі.
"Насправді, просто пам'ятайте: будьте собою, показуйте світу те, що горить всередині вас і створюйте... #MadeWithLoveAndDreams. З посмішкою згадую нашу сьогоднішню презентацію на @kyiv.live_tv і дякую!",- підписала фото зірка.
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У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Така стильна", "вогонь", «виглядаєш чудово», «Лисиця Аліса», "ви дуже круто виглядаєте", - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, що Ліда Лі з'явилася в шоу «Ліпсінк батл», де вона перевтілилася в героїню Кетрін Зета Джонс з мюзиклу «Chicago».
Нагадаємо, що підопічна Монатіка в супервідвертому вбранні залізла на стіл і повиляла своїми "булочками": "шалено красива".
Як повідомляла Politeka, підопічна Монатіка в зухвалому міні кинула виклик легендарній Кетрін Зета Джонс:"це чарівно".
Також Politeka писала, що підопічна Монатіка в прозорому вбранні насолодилася ритмом пристрасті в руках пекучого брюнета: "очей не відірвати".