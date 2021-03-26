Радянський, російський режисер, телеведучий і культуролог, колишній учасник культової групи "Звуки Му" Олександр Липницький загинув 25 березня.

Як передає Politeka.net, про це щойно повідомив у Facebook журналіст Максим Семеляк. Музиканту було 68 років.

"Загинув Олександр Липницький. Сьогодні без музики", - йдеться в повідомленні.

За словами дружини, 25 березня Липницький намагався на лижах перейти замерзлу річку біля селища Ніколіна гора, але провалився під лід і потонув, пише «Дощ».

Звістка про загибель Олександра Липницького стало шоком для багатьох. У мережі піднялася хвиля співчуття і скорботи.

"Жахлива новина, просто жахлива", "повірити не можу. Боляче", "як же так?", "Печаль", - пишуть в мережі.

Олександр Липницький народився в 1952 році в Москві. Він закінчив факультет журналістики МДУ і з 1975 року став друкуватися в радянській пресі як фахівець з джазу. У 1980 році Липницький познайомився Борисом Гребенщиковим і групою «Акваріум», разом з якими почав гастролювати.

Липницький також спілкувався і підтримував музикантів груп «Кіно» і «Зоопарк». У 1983 році разом з Петром Мамоновим і Олексієм Бортничуком він організував рок-групу «Звуки Му», в якій виступав як бас-гітарист.

У різний час Липницький вів на Петербурзькому ТБ, телеканалі «Ностальгія» (НТВ+), радіо «Фінам FM» програми про російською та зарубіжному року.

Нагадаємо, пішов з життя музикант культової групи, його хіти знали напам'ять.

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