Відомий блогер і ведучий Слава Дьомін, у якого раніше виник конфлікт з Надею Мейхер, пооещал помститися Аліні Гросу

Як передає Politeka.net, про це шоумен написав на своїй сторінці в соцмережі.

Слава Дьомін виклав фото, на якому він на вулиці стоїть на четвереньках, а на ньому сидить співачка Аліна Гросу.

«Кінь гросский. Мужики! Довелося сьогодні виконати жіноче бажання. Але, ми помстимося", - написав телеведучий.

"Ну як так то...?", "Вогонь", "Щось Славік не в дусі", - пишуть в коментарях до знімка.

Останній коментар Дьомін не зміг залишити без відповіді.

«Я б на вас подивився в такій позі в центрі Києва», - написав він.

Нагадаємо, раніше у Дьоміна виник конфлікт з екс-ВІА-Грою Надею Мейхер. Співачка образилася на ведучого і навіть заблокувала його в соцмережі через нескромне питання про груди, принаймні, так говорив телеведучий.

"Можливо, це звучало якось дивно, пішло, але мені було дійсно цікаво. Я, як людина, не розумію, наскільки важко дівчатам з великими грудьми. Тому хотів, щоб Надя про це розповіла. До того ж кількість переглядів показала, що людям це також цікаво", - зізнається ведучий. Він став розпитувати у співачки про це, проте вона визнала його розпитування образливими і нетактовними.

Співачка заблокувала Славу в соцмережах, і досі не розблокувала.

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