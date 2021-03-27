Популярна українська співачка Аліна Гросу різко висловилася з приводу пластики своїх грудей

Так, цього разу популярна українська співачка Аліна Гросу вирішила відповісти на різкі слова користувачів Instagram про її пластику грудей, якої, як зазначає, Аліна, ніколи не було. Як виявилося, пару днів тому дівчина через те, що вона нібито зробила пластику грудей.

Не стерпівши неправдивих чуток, дівчина вирішила поділитися архівним кадром з минулого-Аліна показала знімок, на якому їй всього 12. Все через те, що на кадрі вже було видно пишні форми Аліни, яким можна було тільки позаздрити.

Фото зірки було зроблено ще в 2008 році. На Аліна позує в облягаючому костюмі медсестри, засвітивши пишні груди на камеру у відкритому декольте

"Дорогі мої, зайчики і котики, звертаюся до вас щодо пластики грудей та інших частин тіла. Аліні тут 12. Сподіваюся, ви з'їсте це і уйметеся і більше розмов на цю тему не буде", – підписала фото зірка.

Відзначимо, зараз зірка готується до прем'єри своєї нової пісні українською мовою, про що вона розповіла в Instagram, з цієї нагоди Гросу вирішила підігріти інтерес шанувальників, поділившись кадрами зі своїм новим образом.

На короткому відео Гросу показує себе в новому вбранні. Так, співачка приміряла досить відверте чорне плаття з відкритими плечима, високим розрізом на спідниці і корсетом з напівпрозорими вставками.

Такі рухи викликали певні запитання в коментарях.

"Це імпланти?» ,- написала одна з передплатниць.

"Це кров. Подивіться мої 13-річні фотки, там більше були, ніж зараз", - написала у відповідь Гросу.

Нагадавши, Аліна Гросу приголомшила новим експериментом із зовнішністю, від " бджілки "не залишилося і сліду:" Без образ, але...".

Як повідомляла Politeka, Гросу різко змінила імідж, покривлявшись перед камерою з новою зовнішністю.

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