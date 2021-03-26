Одна з найбільш обговорюваних пар в мережі "Холостячка" Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт показали кадри жорсткої нічної бійки у своїй квартирі

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Олександр Еллерт розмістив невелике відео, в якому зняв "кримінальні кадри" боротьби "за насіння" своїх хом'ячків.

Пару місяців тому Ксенія і її коханий оголосили про те, що завели собі хом'яка в клітці. Тваринку назвали Степаном Еклеричем. Однак хом'як виявився хом'ячихою і привів приплід. Тепер у Мішиної і Еллерта кілька кумедних тварин, які радують їх. Цього разу Олександр розмістив кадри, на яких два хом'ячки билися через ядерця насіння.

"Вночі, в Дарницькому районі, двоє невідомих напали один на одного, давали один одному по мордасах. За що? За насіння?! Готові були вбити за насіння...",- підсумував Олександр, показавши кумедне відео на якому двоє улюбленців билися за зернятко у своєму прозорому житлі.

Ксенія прокоментувала кадри:"Це просто все коронавірус".

Відомо, що Ксенія зараз більш небезпечною недугою, до якого сама актриса і модель ставитися з часткою гумору. Дівчина не втрачає оптимізму в боротьбі з хворобою і продовжує радувати шанувальників кумедними відео.

Кілька днів тому в мережі розкритикували занадто зневажливе ставлення Ксенії Мішиної до захворювання. Вона жартувала і веселилася, розповідаючи про те, що захворіла короною.

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