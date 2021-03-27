Популярна українська співачка Оля Полякова не любить скромничати під час відпустки на жаркому курорті

Як відомо, кілька днів тому Оля Полякова разом з двома дочками вирушила на відпочинок за кордон, де відмінно проводить час і не скромничає. Під фото Полякової, що позує в купальниках і міні-бікіні, налічується по кілька тисяч коментарів, а популярність за переглядами б'є всі рекорди.

Сама зірка зазначає, що не розуміє, чому люди реагують так гостро на фото з випнутими сідницями або грудьми. Щоб виглядати так, як зараз, вона багато працювала і не бажає приховувати тіло, яким так пишається.

Навіть вечорами у відпустці Полякова ходить на тренування в спортзал. Як можна побачити на її фото, на якому Ольга позує в малиновому купальнику без принтів, зірці і правда не треба соромитися.

Струнка і підтягнута фігура в цей же час стала предметом суперечок, розділивши шанувальників на два табори. Одні відзначають, що Поляковій треба зупинитися і не виставляти себе напоказ, інші ж нахвалюють її фігуру.

При цьому кілька годин тому 37-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію жарких фото з відпустки. Як відомо, співачка разом з дочками вирушила на відпочинок і вирішила буквально засипати свій профіль несподіваними фото.

До того ж, їй є що показати – вечорами Полякова вже не раз демонструвала сталевий прес після тренувань. Вона проводить їх навіть на курортах і долучає до цього дочок.

«У вас все шикарно🔥; 😱у нас тиск підвищився!😃😂; Не схожа на себе)); Оля в перемішку з Брежнєвої !??😮 ; У тебе око поплив😉; Ого, скільки пластики!; Нестерпно красива 😍; не можна бути на світі красивою такий 🔥; клас! З усіх боків; так, показала себе з усіх боків. Але ж є що показати!; ну могла б вже і труси знімати", - відповіли в мережі.

Нагадавши, Кароль і Полякова вперше побачилися після скандалу з "плакальницею", сталося несподіване: "розгорнулася і...".

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Полякової влаштувала недитячу фотосесію в бікіні, затьмаривши навіть маму:"гаряча штучка".

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