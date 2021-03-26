Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Юлія Зайка після пристрасного поцілунку з головним героєм вирішила розкрити, що відбувається на проекті за кадром
Дівчина розкрила нові подробиці про шоу і розповіла глядачам про те, як насправді живуть його учасниці. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Зокрема, Зайка повідомила, що всі дівчата отримують від організаторів гроші.
"Учасницям видають певну суму на продукти - добові. Витрати, що перевищують цю суму, ми покриваємо самостійно", - поділилася учасниця.
Вона також розкрила, що на час зйомок у них забирають телефони, проте раз на кілька днів у дівчат є можливість зв'язатися з близькими по телефону редактора.
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У плані побуту учасниці шоу роблять все самостійно, в тому числі і готують.
"Миємо посуд, виносимо сміття, прибираємо в своїх кімнатах самостійно...мій найкращий кулінарний "шедевр " – це зварена в мікрохвильовці заморожена куряча грудка. Навіть не питайте, як це сталося", - розповіла дівчина.
У коментарях до посту вона також додала, що на проекті є психолог, а у учасниць зовсім мало вільного часу. Зайка також розповіла, що заради шоу їй довелося поставити свою роботу на паузу.
Відзначимо, що Юлія вже встигла запам'ятатися глядачам завдяки пристрасному поцілунку з головним героєм Михайлом Заливако. Дівчину вже вважають його фавориткою, а деякі навіть пророкують їй перемогу в проекті.
Нагадаємо, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого: "Прийшов час зайнятися...".
Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали: "Краща дівчина проекту".
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