Відома пара Потап і Настя Каменських вже кілька років як чоловік і дружина, проте до цього, коли музиканти були лише колегами дуету "Потап і Настя" між ними було не все гладко

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю для програми ЖВЛ на YouTube- Потап зізнався. що вони багато сперечалися і лаялися, через скандали група була на межі розпаду.

Коли в 2006 році група тільки створилася, про любов між музикантами не було й мови. За лаштунками парочка не тільки не ладила, вони ненавиділи один одного. Під час запису пісень, пара постійно лаялася. Зрештою Настя вирішила піти.

Потап розповідає, що вона називала його пісні "лайном"...

"Вона говорила, Це лайно я не хочу це співати. Я автор, я вже відомий, у мене концерти, ти хто така, щоб таке говорити...",- розповідає Потап.

Настя підтверджує, що сварки і чвари тривали майже протягом доби: "але тоді ми були колегами, і зовсім по-іншому сприймали один одного".

Дует кілька разів був на межі розпаду, але в один прекрасний момент, Потап зрозумів, що йому не вистачає Насті, до якої у нього прокинулися зовсім інші почуття.

Музикант зізнається, що йому було боляче відпускати її як жінку. Він зізнається, що сказав сам собі: "якщо тобі так боляче і ти не хочеш її відпускати як жінку, то повинен її повернути. І я повертав її довго."

Але повернув її не просто як колегу, а як свою кохану жінку. У 2017 році дует все ж оголосив про свій розпад. Але, про свій бурхливий роман пара дуже довго не розповідала. Шанувальники дізналися, що вони разом тільки в день весілля.

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