Популярна українська співачка Оля Полякова обложила критикантів, які активізувалися після її нових фото з відпочинку

Як передає Politeka.net, бурхливу реакцію викликали зніми 37-річної зірки у відвертому купальнику-бікіні золотистого відтінку який, підкреслив пружні форми.

Під подібними постами часто можна побачити коментарі в стилі:»краще б дітям допомогла, ніж ж*пу голу виставляти".

Після чергової хвилі хейта Полякова не стерпіла і показала все, як є. Виявилося, що її пости про допомогу дітям викликають зовсім не такий великий інтерес у користувачів мережі, охоплення у них набагато менше і коментарів зовсім мало.

«Але людям це нецікаво. Висновок очевидний! Хорошими справами прославитися не можна", - резюмувала артистка.

Також у відповідь тим, хто критикує її за занадто відверті кадри, Полякова показала фото, на якому вона і двоє її дочок стоять замотані арафатками.

Як відомо, співачка разом з дочками вирушила на відпочинок, і тепер показує кадри в купальниках, хвалячись фігурою. До того ж, їй є що показати – вечорами Полякова вже не раз демонструвала сталевий прес після тренувань. Про тренування вона не забуває навіть на курортах і долучає до цього дочок.

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