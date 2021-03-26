Дружина українського хореографа Влада Ями з " Танців з зірками" Лілія розповіла про знайомство з чоловіком

Як пише Politeka.net, Влада Яму і Лілію можна назвати ідеальною парою в українському шоу-бізнесі. Парочка одружилася в 2014 році, а вже в 2015 році красуня подарувала танцюристу сина Леона. Сім'я обожнює проводити час разом і постійно ділитися подібними знімками в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Лілія запропонувала фанатам поговорити на будь-які теми, пропонуючи задати питання.

"Як познайомилася з Владом", - написав один користувач.

"Познайомилася в 2017 році в клубі. Влад давно полював на мене, але довго не наважувався, мабуть коктейль того вечора надихнув його все-таки познайомитися", - написала Лілія.

Красуня супроводила відповідь спільним знімком. На ньому пара сидить в білих нарядах у розкішного спорткара. Пара обіймалася, насолоджуючись один одним. Як можна зрозуміти, фото було зроблено під час відпустки в Майамі, США.

Ми писали, що знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав, як весело провів день з сім'єю.

Так, на знімку Яма позує зі своєю дружиною Лілією, сином Леоном і приятелем. До цього вони каталися на гіроскутерах, тому на фото всі виглядають задоволеними, але трохи втомленими. Яма досить мружиться, дивлячись в камеру, і показує мову.

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