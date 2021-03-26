Популярний український артист Андрій Данилко захопив українців своєю щирою відповіддю на докучливі розпитування про його здоров'я і життя

Як відомо, Данилко - не найбільш публічна людина. Українці мало що знають про його особисте життя, адже шоумен намагається її не випинати. Однак, днями відома телеведуча "зловила артиста на гарячому", коли він вирішив забрати морозиво зі світського свята додому (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На каналі програми Світське життя в Youtube з'явилися кадри їх короткого інтерв'ю.

"Андрію, а скільки морозива ти сьогодні з'їв? І вирішив ще й додому прихопити кілька?",- поцікавилася ведуча.

Артист з морозивом в руках був змушений зізнатися, що дійсно дуже любить ці ласощі.

"Я зараз кульочок шукаю, і в цей кульочок наберу морозива. Ти знаєш, я буває купую морозиво, кладу в морозилку і коли вночі мені чогось так хочеться, я можу пару штук прибрати під серіал",-розповів Данилко.

Осадча поцікавилася, чи зміг артист підлікувати своє здоров'я за час карантину, проте Данилко на це питання відповідати вже не захотів, мотивувавши це своєю нелюбов'ю до вечірок і інтенсивного спілкування з натовпом людей.

"Ну не мій день, видно сьогодні! Краще все викиньте до чортової матері, ну не можу сьогодні!", - в серцях вимовив артист, після чого поспішно пішов.

Українці в коментарях оцінили щирість Данилка.

"Молодець! не хоче давати інтерв'ю - не дає, не грає на публіку, не виробляється, не понтується", "справжнісінький і щирий Артист. Без фальші і лицемірства. Браво!", "Кращий! Найщиріший!", "Кулі ці дурні "Андрій це Вам не Віра", "мені здається що серед гумористів нашої естради він найдостойніший кандидат у президенти", - пишуть люди.

Нагадаємо, скромник Данилко, який втратив над собою контроль, здивував непристойною поведінкою: "Хто нагодував Віагрою?".

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