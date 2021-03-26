Американська актриса Джессіка Уолтер, лауреат премії "Еммі", померла на 81 році життя

Про трегедію повідомила її дочка Брук Боуман, передає ABC News.

«З важким серцем я підтверджую смерть моєї улюбленої мами Джесіки, - йдеться в її заяві. - Працюючи актрисою більше 60 років, її найбільшим задоволенням було те, що вона доставляла радість іншим... Її спадщина буде жити в її творчості, багато хто буде пам'ятати її за дотепність і життєрадісність".

Що стало причиною смерті матері, Боуман не розкрила.

Кар'єра Уолтер тривала десятиліття: вона отримала премію "Еммі" за фільм "Емі Прентісс" у 1975 році й знялася в режисерському дебюті Клінта Іствуда 1971 року «Зіграй мені перед смертю», який приніс їй номінацію на «Золотий глобус».

Крім того, Джессіка Уолтер відома за роллю Люсіль Блат в телевізійному шоу «Затримка в розвитку» (2003–2019). Також актриса знімалася в серіалах «Вулиці Сан-Франциско» (1972-1977) та «Мисливець Джон» (1979-1986).

"Невже я коли-небудь думала, що буду сидіти тут 15 років потому і говорити про це? Ні", - коментувала Уолтер ABC Audio в 2018 році свою появу в «Затримці в розвитку", в якому вона з'являлася протягом п'яти сезонів, - "Але ох, це ж чудово".

Публіка згадує Джесіку Уолтер з теплом, висловлюючи свосвої співчуття у зв'язку з її відходом.

"Коли я намагаюся подумати: "Де я її пам'ятаю?" Неможливо придумати щось одне. Я все життя бачив її у фільмах і на телебаченні"; "Джордж Сігал тепер Джессіка Уолтер! Я виросла, спостерігаючи за ними! Я люблю всіх вас!"; "Одна з кращих коміків, яких буде не вистачати. Вона була причиною того, за що я любив "Затримку в розвитку". Епоха в комедійному серіалі закінчилася 🙏".

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