Модель Емілі Ратаковскі має дивно струнку і підтягнуту фігуру навіть без регулярних занять спортом
Після зими багато хто шукає способи схуднути, а також поспішають привести себе в форму, щоб виглядати в літній відпустці на всі сто. Подібною темою ніколи не цікавилася Емілі Ратаковскі, яка не тільки завжди була струнка і справлялася без спорту зі своєю фігурою, але ще і недавно вразила фігурою після пологів.
Кілька тижнів тому Емілі народила сина і встигла знятися в рекламі піжам, розбурхавши плоским животом. У мережі фанати згадали також, як Емілі виглядала до того, як завагітніла. На фото зірка в кокетливому вигляді позувала зі спущеними штанами і без найменшої скромності.
Ратаковскі виставила напоказ свій живіт і заодно підкреслила бюст завдяки нюдовій білизні. Розпущене волосся, відсутність прикрас і домашня обстановка надали її цибулі свіжості.
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Емілі при цьому не втомлюється повторювати, що заняття в залі навіюють на неї дику нудьгу. В якості альтернативи вона вибирає будь-яку фізичну активність на свіжому повітрі. Дівчина дотримується досить суворої дієти, в основі якої — овочі, крупи і нежирне м'ясо з морепродуктами. Але при цьому Ратаковскі любить готувати сама і дає слабину, замовляючи фаст-фуд.
На другому знімку вона переодяглася і позувала в бікіні з грайливими зав'язками, які відкривали огляд на її декольте. Свій пляжний образ вона доповнила солом'яним капелюшком і золотистими прикрасами.
Користувачі Мережі засипали її зовнішній вигляд компліментами: "виглядає апетитно", "занадто прекрасна, щоб бути реальною", " єдина в своєму роді красива, яку завжди люблять мої богині❤️❤️❤️❤️❤️", "смачний смачний малюк", " захват ❤️", " Ух ти!!!! Це так круто, це найкраще! 😍".
Нагадавши, гаряча Емілі Ратаковскі позбулася трусиків, придавшись спокусі.
А ще Politeka писала, що Ратаковскі без ліфчика небезпечно приспустила піджак з плечей.
Також Politeka повідомляла, що гаряча Ратаковскі потягнула за трусики, влаштувавши пустощі на пляжі.