Популярна українська співачка і в колишньому зірка Playboy Даша Астаф'єва перетворилася на копію Мерилін Монро

Вже завтра повинен пройти черговий ефір нового шоу з пародіями під назвою "Ліпсінк баттл", в якому бере участь велика кількість зірок. НЕ стала винятком і Даша Астаф'єва, якій належить завтра вразити виступом під час змагання. Як з'ясувалося в Instagram, Даша "заліпсить" легендарну Мерилін Монро.

На шоу була присутня навіть мама Даші, яка розповіла, як дівчина раніше хотіла довге волосся і носила на голові колготки, уявляючи себе довговолосою красунею. Як можна побачити, навіть без довгого волосся, їй вдалося виглядати ідеально.

«У новому епізоді Даша Астаф'єва перевтілиться в Мерлін Монро😍 А в батлі з нею буде реп-виконавиця Alyona Alyona, яка перетвориться в несподіваний чоловічий образ. За кого вболівати саме Ти?» ,- написали в соціальній мережі телеканалу шоу.

Фанати були вражені образом Монро від Даші:

"Дуже красиво вийшло, я спочатку і не зрозуміла де Даша))); Огооо 🔥 🔥як схоже🔥 😍; ну прям 1 в 1; Даша, ти повинна виграти. ❤ ️ ; Даша краще Мерлін; дуже схожі, вау😍 😍; Даша виграє; дуже схожа вийшла; оччень схожа🔥; По Олену Олену! А Астаф'єва ніяка Монро; Красиво і дуже схоже".

До цього ми писали, що Даша вирушила відпочивати до Туреччини. Історія з місцевим осликом, який звик приходити у двір, де за ним доглядають, надихнула співачку на філософські роздуми.

"Мене оточують дуже добрі, уважні, і приголомшливі люди. Дякую кожному з вас. Бачите, Ослик в Стамбулі приходить під двір, тому що знає, кожен день про нього тут думають...Мені дуже подобається, як тут піклуються про тварин і один про одного ... так правильно. Нехай так буде завжди і скрізь!",- написала зірка.

Нагадавши, Астаф'єва після лікарні приміряла неземний образ і сунула руки між ніг: "Та що ж ти витворяєш!".

Як повідомляла Politeka, нещастя з Дашею Астаф'євою, красуня опинилася між життям і смертю: "лікарі попереджали...".

Також Politeka писала, що Астаф'єва після госпіталізації заворожила соковитими формами в ліжку і розповіла про свій стан.