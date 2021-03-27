Підопічна продюсера Потапа Мішель Андраде здивувала загадковим кадром в півтонах, заговоривши про тугу за батьківщиною

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Мішель розмістила фото в чорному латексному ТОПі. Тінь падає на обличчя дівчини ложа загадкові тіні на обличчя і фігуру молодої красуні.

Дівчина сперлася в кріслі, спрямувавши сумний погляд на фотографа...

"Перебувати за тисячі кілометрів від своїх близьких і рідних, від своєї батьківщини і природи – нелегко. Звичайно я сумую і ця ностальгія відчувається в моїх піснях", - почала свою невелику сповідь співачка, - коли ми писали EP, мені так захотілося створити пісню, яка поверне мене туди, в ці рідні відчуття, нехай всього на 3 хвилини! І коли взимку в Болівії я слухала альбом і пісню ÉCHALE, куди вклала особисті думки, я зрозуміла, що в цьому є ті самі фарби і велика сила! Сподіваюся, що і ви це відчуєте, коли почуєте…"

Зворушливі слова зворушили За живе шанувальників дівчини. Надя Дорофєєва відгукнулася, і відзначила пост вогником. Інші шанувальники стали підтримувати співачку словами і компліментами:

"Красуня😍😍", "Я тебе люблю", "Чекаємо дуже ❤️", "Ну ваще😍🔥", "Як красиво ❤️🔥", "Ждеееем😍❤️🔥 🔥", "Богиня❤️❤️❤️", "Мишееееель 💔", "Швидше хочу почути і зануритися в цю атмосферу. Впевнена всі треки ECHALE будуть дуже крутими, драйвовими, танцювальними і атмосферними. З нетерпінням чекаю, щоб кайфануть під них. Просто, як завжди, забути про всі проблеми, справи, одягнути навушники і відчути всю атмосферу, яку ти передаєш у своїх треках😌 🧸", "no way😮 😍 😍 😍", - відгукнулися шанувальники Мішель.

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