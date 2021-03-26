Відома українська співачка Таїсія Повалій показала свій повсякденний образ і похвалилася серйозним чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, 56-річний артистка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона вирішила показати момент зі свого звичайного дня.

На кадрах Повалій сидить у машині. Співачка одягнена в чорно-біле пальто, а на її голові красується стильна хустка. Зірка знімає себе крупним планом, тому у глядачів є можливість розглянути її обличчя поблизу. Доповнює образ Повалій макіяж з акцентом на очі.

На відео співачка слухає музику по радіо, а потім переводить камеру на свого чоловіка, Ігоря Ліхуту, який сидить за кермом.

"Серйозний! За кермом", - глузливо вимовляє зірка.

Потім вона починає повторювати те, що чує по радіо.

"Життя - це імпровізація", - філософськи зауважила зірка.

Шанувальники Повалій тут же відреагували на її пост.

"Ммм...Ну дуже мило. Яка ви у нас красива! Скільки в Вас ніжності. Чоловіки за кермом - це найсерйозніші люди", "дуже славненькая! Таюшка, Життя прекрасне, навіть в дрібницях і щасливі ті що їх помічають", "Тая, вам дуже йде хустку! Сама сонячна весняна блондинка", "яка гарненька!", "Шанель нервово курить десь за рогом" - згадується недавнє, дивлячись на хустку. Життя прекрасне, а ви, Таечка, все одно краще", - пишуть люди.

Нагадавши, утікачка Повалій після пластичних операцій розбурхала розмальованим обличчям: "На дискотеку".

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