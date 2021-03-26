Знаменита українська актриса Ольга Сумська відверто розповіла, як їй доводилося мити підлоги в під'їзді, незважаючи на свій зірковий статус

Знаменитість розкрила себе з несподіваного боку під час інтерв'ю для проекту "Позаочі" на каналі "Інтер" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз). Зокрема, красуня зізналася, що не соромиться ніякої роботи. Сумська розповіла, що коли вони з сім'єю жили в багатоквартирному будинку, їй час від часу доводилося прибирати в під'їзді.

Втім, актриса уточнила, що брала в руки швабру і ганчірку, а потім йшла наводити порядок на сходовій клітці і в ліфті за власною ініціативою. Справа в тому, що її сильно дратує бруд і безлад.

"Хтось повинен це робити, з мене корона не впаде. Мене дратує, коли дуже брудно в під'їзді. Сусіди навіть не здогадувалися, хто робив прибирання. Просто бачили, що чисто", - поділилася спогадами актриса.

Вона додала, що сусіди списували все на роботу співробітників ЖЕКу.

Сумська додала, що зараз їй вже не доводиться займатися подібними речами, адже вони з сім'єю переїхали.

"Кілька років тому ми переїхали і в новому будинку чистота ідеальна, тому мені не доводиться там прибирати під'їзд», - розповіла актриса.

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