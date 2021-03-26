Відома хореограф і балерина Катерина Кухар покрасувалася в незвичайному вигляді з банним рушником на голові і масці

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram завжди з голочки Катерина Кухар з'явилася без одягу в банному рушнику на голові і маскою на обличчі.

"Друзі, ось так закінчується у мене вечір п'ятниці. Всім хороших вихідних", - сказала загадкова знаменитість і підморгнула в камеру.

Варто сказати, що весь час, поки суддя "Танців з зірками" бажала гарного вечора і хороших вихідних своїм шанувальникам, на її носику змахувала крилами метелик - фільтр з Instagram.

Чарівна Катя зазначила, що приймає спа-процедури в дерматологічній клініці на Оболоні.

Розслаблена і чарівна Катя не залишила байдужими шанувальників своєї краси. У сторіс неможливо залишити публічний коментар. Однак зазвичай фото Катерини супроводжують такі коментарі:

"Кішечка", "Така милашка", "клас", "красуня", "ніжна квіточка", "красуня", "ти така неймовірна жінка", "так і вабить".

Не так давно Катерина виступила зі своїм балетом у Львові, про що написала окремий пост. Вона розповіла, що поїздки до Львова ніколи не залишають байдужими, місто і його атмосфера наповнюють новими емоціями. Крім того, порадували балерину глядачі, які подарували незабутні емоції.

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