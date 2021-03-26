Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач здивував шанувальників кардинальними змінами в зовнішності

Гуморист поділився новим знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.комік вирішив показати нову особливість у своїй зовнішності.

Так, Ткач позує зовсім близько до камери. Він примружив одне око, а другий навпаки – витріщив. При цьому, заради знімка комік надів блідо-блакитну лінзу неприродно яскравого кольору, яка зробила його майже невпізнанним.

Цілком можливо, що на такі експерименти артист зважився заради якогось нового сценічного образу. Хоча, він не став нічого уточнювати.

"Вгадайте, якого кольору друге око?",- запропонував своїм шанувальникам Ткач.

Фанати бурхливо відреагували на його пост і почали ділиться своїми здогадками.

"Меловин?", "Зелений? Жовтий? Червоний? зараз всі кольори будемо перераховувати", "Меловіна згадала", "може там очі немає?", "Жовтенький) Слава Україні", "друге думаю своє, тому що не вийшло лінзу надіти) з блакитними теж дуже добре", "Юрчик ковтнув зайве в п'ятницю, чи що", "Боже, Ти блакитноокий. 2 очей як у хаскі))) Жовтий", "Червоний, тому що дружина вліпила", "краще не показувати", "Точно як у Меловіна, це ж він і є", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" розсмішив українців, показавши "порушника" тиші: "повинен бути подразник...".

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