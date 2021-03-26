Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес відверто розповів про подолання своїх страхів

Артист вперше розкрив, чого йому варто було вийти на сцену після тривалої перерви. Як повідомляє Politeka.net, він поділився емоційним постом у своєму Instagram.

"Я не вмію", "я боюся", "а раптом не вийде". Дуже тривалий час, напевно до 31 року я був амбасадором цих фраз...",- зізнався Дантес.

Він розповів, що з 2014 року не виступав на сцені, тому в 2019 році випуск першої нової пісні за ці роки дався йому дуже складно.

"Перед тим як це зробити, все що написано спочатку поста, все це я говорив всім навколо і найжахливіше – собі", - написав артист.

У 2021 року артист все ж зважився повернутися на сцену, проте перед цим захотів знайти живих музикантів, з якими він міг би виступати. За словами Дантеса, з самого початку його дружина хотіла, щоб він виступав з дівчатами. Тоді йому порадили самому взяти гітару і знайти собі барабанщицю.

Співак зізнався, що хвилювався через свою неідеальну гру на гітарі, проте через два тижні тренування і постійного страху все ж зважився вийти на сцену і "отримати максимальний кайф і досвід".

"Стер в голові ці фрази і тааак кайфонул... ці концерти дали мені розуміння, що я можу", - розповів Дантес.

Його шанувальники почали вітати артиста з перемогою в боротьбі зі своїм страхом.

"Несподівано чути від вас такі фрази! спасибі за чесність", "Вова, вперед і вгору!", "Розумничка! Прям пишаюся тобою", "Вперед і тільки вперед! Талант повинен бути на сцені!",- пишуть люди.

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