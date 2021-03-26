Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров сколихнув публіку новою пригодою

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу "1+1" опублікували свіже відео з анонсом нового випуску "Світ навиворіт". Цього разу 37-річний Комаров спробує зафіксувати світовий рекорд Гіннеса.

"Якого неймовірного чоловіка зустріне @komarovmir дивіться вже завтра о 18:20 на 1+1❤️", - йдеться в повідомленні.

Судячи з кадрів, Дмитро опиниться в Індії, де в одній з компаній зустріне унікальну людину.

На опублікованих фрагментах можна помітити молодого худорлявого індуса, який немислимим чином здатний сильно витріщати очі.

"Ховай, ховай - я боюся, що вони зараз випадуть!", - вигукував Дмитро в емоційному пориві.

Можна здогадатися, якщо рекорд буде таки встановлений, то Комарову, виходить, вдалося знайти людину з найбільш великими очами в світі.

Користувачі поспішили обговорити побачене:

"Обожнюю цю програму😊комаров чудовий ведучий😊"

"Не можна ж показувати програму Д. Комарова цілу суботу з ранку до вечора, це про сто жах. Всьому повинна бути норма"

"Ну дуже багато у вас на каналі реклам. Дивитися вже огидно... 15 хвилин фільму, зате по півгодини реклам"

Раніше ми розповідали, Комаров зізнавався, що за час існування тревел-шоу йому довелося спілкуватися з багатьма "шаманами" по всьому світу. Одним з тих, хто особливо його вразив, був знахар з Пакистану.