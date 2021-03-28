Екс-холостяк Максим Михайлюк взяв участь у новому сезоні шоу

Як передає Politeka.net, кадри пілот опублікував на своїй сторінці в Instagram.



Останній випуск реаліті-шоу був присвячений епохам і запам'ятався він не тільки балом і таємними вечірками, а й зірковими гостями.

На бал прибули чоловіки в масках, за якими ховалися екс-Холостяки Макс Михайлюк, Микита Добринін, учасник проекту "Холостячка" Олексій Тригубенко і ведучий шоу Григорій Решетник.



Герой попереднього сезону "Холостяка" встиг потрапити в кумедний конфуз.

Під час того, як одна з учасниць проекту була в сльозах, в той час, як Михайлюк, як ні в чому не бувало їв і не звертав уваги на те, що відбувається.



"У всіх драма, а він у своєму репертуарі", - йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, переможницею "Холостяка-10" стала Даша Ульянова, але їх відносини з Михайлюком не склалися. Зараз Макс зустрічається з українською топ-моделлю Дариною Хлистун.

Пара чекає дитину.

Нагадаємо, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала "Холостяка" Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".





