Екс-холостяк Максим Михайлюк взяв участь у новому сезоні шоу
Як передає Politeka.net, кадри пілот опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Останній випуск реаліті-шоу був присвячений епохам і запам'ятався він не тільки балом і таємними вечірками, а й зірковими гостями.
На бал прибули чоловіки в масках, за якими ховалися екс-Холостяки Макс Михайлюк, Микита Добринін, учасник проекту "Холостячка" Олексій Тригубенко і ведучий шоу Григорій Решетник.
Герой попереднього сезону "Холостяка" встиг потрапити в кумедний конфуз.
Під час того, як одна з учасниць проекту була в сльозах, в той час, як Михайлюк, як ні в чому не бувало їв і не звертав уваги на те, що відбувається.
"У всіх драма, а він у своєму репертуарі", - йдеться в підписі до відео.
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Нагадаємо, переможницею "Холостяка-10" стала Даша Ульянова, але їх відносини з Михайлюком не склалися. Зараз Макс зустрічається з українською топ-моделлю Дариною Хлистун.
Пара чекає дитину.
Нагадаємо, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".
Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".
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