Відомий хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", похвалилася проведенням часу з сином

33-річна артистка у 2018 році народила сина, Олексія, в шлюбі з підприємцем Олексієм Івановим, повідомляє Politeka.net.

Відомо, що пара познайомилася на зйомках одного з танцювальних шоу.

Зараз хореограф не тільки активно знімається в популярних проєктах, але також виховує сина і показує в Instagram, як проводить з ним час.

Цього разу красуня з сином вирішила приготувати печиво. Відповідні знімки вона розмістила в сторіс і пості в Instagram.

"Спекти дитині печиво, яке вона буде їсти 😁 - done 💪", - написала Шоптенко, і додала: "Домовилися, що будемо їсти печиво тільки після того, як воно приготується".

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"😍 😍 😍яка красива!", "❤️ Розумничка я тебе з любов'ю і повагою підтримую і дякую !❤ ️ ", "Ви така мила і ніжна мама) фото з синочком завжди прекрасні😍", "Люблю тебе Оленка) спасибі за твої танці", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали - в одному з інтерв'ю Олена Шоптенко розповіла, як виснажливі тренування для проекту "Танці з зірками" вплинули на її здоров'я.

Через те, що артистка швидко повернулася до роботи після пологів, у неї діагностували діастаз (щілина на животі). Хоча це не заважає жити, все ж поспішати було не можна.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" пішла на поводу у сина і поплатилася зовнішністю: кадри нічних забав.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Шоптенко з "Танців з зірками «побешкетувала на кухонному столі, чоловікові пощастило:»Ураган, а не жінка".

Також Politeka писала, що щаслива Шоптенко з " Танців з зірками "показала обійми з коханим чоловіком:" неможливо надихатися...".