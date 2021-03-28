Відома українська співачка, ведуча і блогер Настя Каменських вирішила порадувати своїх шанувальників анонсом нового блогу

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram звернулася до своїх справжніх фанатів, як вона називає їх nkfamily, з новиною про те, що готує щось нове для Yotube-блогу.

"Хлопці! І особливо-мої nkfamily. Мені дуже приємно, що Ви так сильно чекаєте нові серії в моєму Youtube блозі, що навіть запустили цілий флешмоб #ждемNKblog 😍. Я хотіла зробити вам сюрприз, але раз така справа, розповідаю зараз 😄. Я готую для вас дещо нове, класне і, сподіваюся, дуже цікаве! Вже зовсім скоро все розповім і покажу! 😊. А поки хочу сказати вам всім спасибі,що підтримуєте, любите і чекаєте❤️. Цілу 😘", - зізналася Настя.

Шанувальники зірки знають, що якщо вже Настя за щось береться, то випустить щось дійсно цікаве, яскраве і мотивуюче. Торік Настя вела кілька блогів на різні теми, однією з найпопулярніших були тренування, зірка навіть запускала марафон, за допомогою якого багато шанувальників змогли стати стрункішими всього за кілька тижнів.

Тому новину про новий блог фанати сприйняли на ура:

"Цілую❤️", "Дуже чекаємо!💜 ", "А я чекаю нових тренувань з вами❤️", "Дуже чекаємо❤️", "Така красива🤧", "Ікона 😍", "Ну чекаємо тоді❤️", "З нетерпінням чекаємо влог, думаємо вийде гармата 🔥 🔥 💐 🔥 ❤ 💖 💝 ❣ ", "Наша красуня 💙💛⚘💐🔥❤💖💝❣🌟🌟🌟🌟🌟", "Шикарно виглядаєте, така красива🤧 💔", "Красуня😍 🌹", "Ти найкраща😘", "дуже цікаво😍"," красива, як завжди😍", "красуня 😍😘😘😘😉👍👍", - відгукнулися фанати.

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