Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав незвичайний кадр зі своєї подорожі



Як передає Politeka.net, нове фото Комаров опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Комаров знаходиться в Пакистані, і зізнається, що люди в цій країні його дійсно здивували.

Мандрівник вирішив розповісти про одного з них.

"Черга 18-річного Ахмеда з Лахора. Без перебільшення - найвідоміший доставщик їжі в Пакистані. Кожен, кому він доставляє замовлення, отримує бонус у вигляді Селфі. Всім прикольно побачити хлопця з виряченими очима. "Таким мене зробив Аллах, це його дар", - пояснює Ахмед. Чи небезпечно витріщання очей, він не знає - у лікарів не був", - поділився Дмитро.

За його словами, життя Ахмеда далеко не цукор - він змушений утримувати всю свою сім'ю.

"Неймовірно добрий і відкритий, чесний і правильний. Мріє стати зіркою і отримати світовий рекорд з витріщання очей", - розповів ведучий.

Комаров пообіцяв, що він зі знімальною командою спробують допомогти і Ахмеду реалізувати його мрії.

Шанувальники Дмитра були захоплені не тільки хлопцеві з незвичайною зовнішністю, але і з поривом Комарова йому допомогти.

"Дмитро, ви - чудовий ведучий!!! І у вас найкраща передача", " Діма, ти любиш людей... а ми любимо тебе і причому сильно-сильно!!! Тому побережи себе в подорожах, не ризикуй сильно... хоча б заради нас!", "О Боже, це реально його очі. Думала це з магазину приколів", "Ех, побільше б таких людей, людяних, добрих і розумних, як Діма", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, про поповненні в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".

Як повідомляла Politeka, красуня-сестра Комарова з "Світ навиворіт"вперше показала обличчя свого малятка:"схожі на рожевий зефір".