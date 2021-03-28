Співачка Настя Каменських вирішила розговоритися про особисте життя з Потапом

Як передає Politeka.net, відео інтерв'ю опублікували на фан-сторінці артистки в Instagram (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)



Два роки тому одна з найуспішніших пар в українському шоу-бізнесі зв'язали себе узами шлюбу.

Як і у більшості людей, в їх особистому житті є свої особливості.

Настя зізналася, що у чоловіка є неприємна звичка - він занадто голосно хропе.

За її словами, в такій обстановці їй майже не вдається виспатися.

"Останнім часом у мене мало було сну, особливо вчора. Льошка так хропів. А я йому кажу:»коханий, я хочу виспатися". А він каже: "Ну, а що я можу зробити?",- поділилася співачка.





Хоч пара вже багато років разом, але між ними було не все гладко.

В одному з інтерв'ю Потап зізнався, що вони багато сперечалися і лаялися через скандали, а група була на межі розпаду.

Коли в 2006 році група тільки створилася, про любов між музикантами не було й мови. За лаштунками парочка ладила не сильно.

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