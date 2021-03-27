Співачка і екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва попозувала в стильному одязі на тлі особняка і джипа
Як передає Politeka.net, відповідну фотографію артистка розмістила у себе в Instagram.
Як відомо, в кінці жовтня група "Время и Стекло" провела свій останній концерт і припинила існування. Після цього Надя Дорофєєва почала будувати свою сольну кар'єру.
Незважаючи на особистий проект і шалену зайнятість у Наді вистачає ще й часу на свою сторінку в Instagram, де співачка досить активно публікує нові фотографії і в stories показує своє реальне життя.
Цього разу Дорофєєва оприлюднила фото, яке зробила під час вихідних.
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Співачка вийшла на прогулянку в стильному чорному костюмі від відомого бренду «Прада», а свій образ доповнила чобітьми на масивній підошві. Волосся зірка зібрала в два хвостика на маківці, як школярка.
На фото Надя нахилилася вперед, поправляючи штани, а сам знімок був зроблений на тлі особняка і автомобіля. Кому вони належать, не повідомляється.
Фанати не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію своєї улюблениці, засипаючи її компліментами.
"Я фігею 😍 😍 нереальне фото🔥",
"Ти така карасива", "Естетично", "Вауу", - пишуть в мережі.
До цього ми повідомляли, що Надя Дорофєєва показала, як доглядає за своїм обличчям.
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