Співачка і екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва попозувала в стильному одязі на тлі особняка і джипа

Як передає Politeka.net, відповідну фотографію артистка розмістила у себе в Instagram.

Як відомо, в кінці жовтня група "Время и Стекло" провела свій останній концерт і припинила існування. Після цього Надя Дорофєєва почала будувати свою сольну кар'єру.

Незважаючи на особистий проект і шалену зайнятість у Наді вистачає ще й часу на свою сторінку в Instagram, де співачка досить активно публікує нові фотографії і в stories показує своє реальне життя.

Цього разу Дорофєєва оприлюднила фото, яке зробила під час вихідних.

Співачка вийшла на прогулянку в стильному чорному костюмі від відомого бренду «Прада», а свій образ доповнила чобітьми на масивній підошві. Волосся зірка зібрала в два хвостика на маківці, як школярка.

На фото Надя нахилилася вперед, поправляючи штани, а сам знімок був зроблений на тлі особняка і автомобіля. Кому вони належать, не повідомляється.

Фанати не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію своєї улюблениці, засипаючи її компліментами.

"Я фігею 😍 😍 нереальне фото🔥",

"Ти така карасива", "Естетично", "Вауу", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Надя Дорофєєва показала, як доглядає за своїм обличчям.

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