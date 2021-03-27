Відома українська телеведуча Лідія Таран захопила весняною прогулянкою в парку столиці

Як передає Politeka.net, знімки зірка новин на каналі 1+1 розмістила на особистій сторінці в Instagram.

Так, в суботній сонячний березневий день Лідія Таран вирушила в парк, щоб покататися на велосипеді.

Для прогулянки вона вибрала стильне пальто-сорочку в клітинку, сині зручні штани і білі кросівки.

Телеведуча вирішила не морочитися над зачіскою, а просто розпустила своє світле волосся, також на обличчі не було помітно косметики.

"Оживаю разом з природою😀 скоро буду бруньки пускати і розквітну🌸😜 а сьогодні відкрила вело сезон 🚲 😝 щастя - є! п.с. Випереджаючи питання - це велик не мій ", - повідомила вона в підписі у фотознімках.

Фолоовери залишилися задоволені від побаченого, вони нахвалюють телеведучу, відзначаючи, що виглядає вона просто відмінно.

"Красива, як сама весна", "Квіточка", "Яка молодець", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Лідія Таран показала кумедні фото зі шваброю в руках.

Вона з'явилася в ошатному образі, мабуть перед самою зйомкою, але щось пішло не так і Таран взялася за прибирання. Як видно, на ній стильний брючний костюм небесно-блакитного відтінку з такою ж блузкою. Треба сказати, що цей наряд підкреслив струнку фігуру телеведучої.

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