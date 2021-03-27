Відома українська співачка Ірина Білик здивувала різким зауваженням на адресу зірки "Квартал 95" Лєри Товстолєс

Як відомо, гумористка "Жіночого кварталу" Лєра Товстолєс крім іншого веде власний сегмент на "Російському радіо. Україна", де бере інтерв'ю у вітчизняних зірок. У своєму Instagram артистка поділилася кадрами зі свіжої бесіди з Іриною Білик. Про це пише Politeka.net.

У підписі Лєра зізналася, що вважає Білик легендою, тому сильно хвилювалася, коли її розпитувала.

"Ірина Білик для мене легенда українського шоу-бізнесу і брати у неї інтерв'ю було дуже хвилююче. Але вийшло весело", - зазначила Товстолєс.

Втім, під час інтерв'ю їй несподівано «дісталося» від кумира. Так, артистка нарвалася на зауваження на адресу своєї зовнішності.

Лера попросила співачку назвати три речі, без яких та не може вийти з дому вранці.

"Пудра. Ну, я люблю, щоб обличчя було матовим. Ось у тебе, до речі, блищить обличчя", - несподівано звернулася до Товстолєс Білик.

Артистка явно зніяковіла, але постаралася перевести все у жарт, звернувшись до когось за кадром:

"Кошмар! Пудру принесіть".

У той же час, співачка, як ні в чому не бувало, продовжила.

"Сумочка. Я, до речі і телефон можу вдома залишити...а пудра і сумочка - ні", - розповіла Білик.

Можна припустити, що інтерв'ю виявилося для Товстолес вельми несподіваним.

Нагадаємо, 50-річна Білик вночі поніжилася біля басейну, спантеличивши зовнішнім виглядом: "час зовсім не щадить".

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