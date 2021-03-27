Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна торкнулася теми фільтрів в соцмережах і розповіла, що потрібно, щоб обходитися без них
Після того, як Маша пішла з телебачення, вона стала активно розвивати свою кар'єру в соціальних мережах. Телеведуча є прикладом для багатьох дівчат, і вона регулярно спілкується зі своєю аудиторією, де піднімає дуже важливі питання.
Так, однією з тем, про яку Єфросиніна почала говорити у своєму stories – це тема фільтрів, зовнішності та догляду за шкірою обличчя.
Також Маша розповіла, які фільтри віддає перевагу вона, і що потрібно зробити, щоб користуватися ними, як можна менше.
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"Ви звернули увагу, що останнім часом практично всі дівчатка в stories, використовують фільтри, включаючи мене. Ось мій улюблений фільтр, який робить мені рум'яне оксамитове обличчя і останнім часом без нього я подобаюся собі менше", - емоційно розповідає Ефросиніна.
"Так от стан шкіри нашого обличчя, наскільки сильно залежить наш емоційний стан. Зв'язок великий», - переконана співачка.
У звичайно підсумку Маша запросила своїх фоловерів на івент, який вона буде вести з фахівцями, де будуть розповідати про шкіри обличчя і як зберегти її здоровий вигляд, не вдаючись з допомогою фільтрів.
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