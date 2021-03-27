Відома актриса Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком, учасником "Голосу країни 11" Віталієм Борисюком здивували кадрами в студії українського телеканалу

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Ольга Сумська розмістила невеликий ролик, на якому пара позувала в Студії "1+1". Віталій з'явився на тілі ефір з гітарою, всім показуючи, що він майбутня молода зірка естради, а не просто актор театру і кіно.

Ведучі назвали регалії артистів, підкресливши, що Віталій тепер ще й учасник "Голосу країни". Після чого поцікавилися, як у артистів настрій. Віталій взяв слово першим і похвалив шикарний сніданок, який приготували для артистів телеведучі:

"Такий шикарний сніданок, тим більше, що ми...", на жаль на цьому ролик закінчився, проте бажаючі можуть подивитися ефір з Сумською і Борисюком на Youtube-каналі.

Нагадаємо, 57-річний Віталій Борисюк вирішив взятися за свою сольну кар'єру і відправився підкорювати українських суддів самого пісенного шоу країни. Борисюка взяв під своє крильце відомий "підкорювач самотніх вовчиць" Олег Винник, який в нинішньому сезоні є тренером на проекті.

У вокальних боях Борисюк переміг іншого не менш голосистого з шикарним голосом конкурента Володимира Каверіна.

Варто сказати, що шанувальники шоу розкритикували вибір Винника за те, що той "протягнув" Борисюка, звинувативши співака в продажності.

Залишається тільки спостерігати, наскільки далеко пройде актор у своєму прагненні підкорити естрадні підмостки.

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