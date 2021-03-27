Відомий російський актор Сергій Жигунов, оголосив про те, що одружився на Вікторії Ворожбит з Владивостока, дівчині неймовірно схожою на Анастасію Заворотнюк, роман з якою приписували акторові

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Жигунов спершу розмістив праву руку з кільцем на безіменному пальці, а наступного дня опублікував радісну новину:

"Привітайте мене! Віка взяла моє прізвище!",- написав Жигунов.

Як всі пам'ятають, роман, який приписують акторові з Анастасією Заворотнюк почався з серіалу "Моя прекрасна няня", де онкохвора Заворотнюк блискуче зіграла роль няні Вікі.

На сторінці Вікторії також з'явилося фото з РАГСу, поцілунок щасливчиків, які з'єднали свою долю, з підписом: "Жигунови!"

Відомо, що Сергій Жигунов заради Вікторії Ворожбит навіть розлучився з дружиною, 25 жовтня актор публічно оголосив про розлучення з 61-річною вірою Новіковою, опублікувавши свідоцтво про розірвання шлюбу. До цього актор вже йшов з сім'ї заради своєї пасії Анастасії Заворотнюк, проте дворічні відносини ні до чого не привели, і Жигунов повернувся до Новікової.

Варто сказати, то і у Вікторії Жигунов не став першим чоловіком, а попередні відносини закінчилися болючим розривом.

Нагадаємо, що дочка онкохворої Заворотнюк показала татуювання на пікантному місці і розкрила секрет про другу: "років в 16..."

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