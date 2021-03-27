Молодша дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового налякала маму розповіддю про те, чим вона займалася у вихідний
Ксенія Кошова поділилася кумедним відео зі своєю молодшою донькою Серафимою в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На кадрах дівчинка розважається у дворі з самокатом. Вона показує мамі свої руки, які виявилися сильно забруднені в землі.
"Як справи, Сім?",- поцікавилася мама.
На це дівчинка мовчки показала їй великі пальці. При цьому, виглядала вона не дуже радісно.
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"Що робила?",- знову запитала дочка Ксенія.
Відповідь її дочки виявився вельми несподіваним.
"Копала. Равлика...мертвого", - розповіла дівчинка.
"Як? А чого він мертвий-то?",- здивувалася дружина Кошового.
На це питання Серафима не змогла дати виразної відповіді.
"Тому що він мертвий", - сумно сказала дівчинка і зітхнула.
Судячи з цієї розповіді, день у Серафими явно видався дуже насиченим.
Раніше ми писали, що Ксенія показала, як вони проводять час з молодшою дочкою.
Спершу шестирічна Серафима взялася за маму, вирішивши її перетворити. Дівчинка почала фарбувати мамі губи. Але, ось уявлення про те, як повинен виглядати ідеальний макіяж у них розійшлися.
"Може вистачить? Сім, ну ти розмазуєш вже мені», - поскаржилася Ксенія.
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