Молодша дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового налякала маму розповіддю про те, чим вона займалася у вихідний

Ксенія Кошова поділилася кумедним відео зі своєю молодшою донькою Серафимою в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах дівчинка розважається у дворі з самокатом. Вона показує мамі свої руки, які виявилися сильно забруднені в землі.

"Як справи, Сім?",- поцікавилася мама.

На це дівчинка мовчки показала їй великі пальці. При цьому, виглядала вона не дуже радісно.

"Що робила?",- знову запитала дочка Ксенія.

Відповідь її дочки виявився вельми несподіваним.

"Копала. Равлика...мертвого", - розповіла дівчинка.

"Як? А чого він мертвий-то?",- здивувалася дружина Кошового.

На це питання Серафима не змогла дати виразної відповіді.

"Тому що він мертвий", - сумно сказала дівчинка і зітхнула.

Судячи з цієї розповіді, день у Серафими явно видався дуже насиченим.

Раніше ми писали, що Ксенія показала, як вони проводять час з молодшою дочкою.

Спершу шестирічна Серафима взялася за маму, вирішивши її перетворити. Дівчинка почала фарбувати мамі губи. Але, ось уявлення про те, як повинен виглядати ідеальний макіяж у них розійшлися.

"Може вистачить? Сім, ну ти розмазуєш вже мені», - поскаржилася Ксенія.

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