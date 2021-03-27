Ось це так!

Відомий "КВНщик", а нині учасник українського проекту "Дизель Шоу" Сергій Писаренко показав любовні сцени в кабінеті психолога

Відповідне відео артист розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Справа вся в тому, що Сергій вирішив відкрити завісу і показав, як проходять репетиції комедійних зйомок, в який він бере участь.

«На зйомках скечшоу репетиція сексуальної сцени в кабінеті психолога виглядає так......",- написав комік.

На кадрах Сергій заходить в імпровізований кабінет психолога і каже: "Доктор здрасьтє я знову до вас. Дружина знову каже, що я не мужик».

Після цього, він перекидає артистку-психолога на диван і задирає ей ногу, імітуючи пікантний процес.

Коментарі шанувальників не змусили себе довго чекати. Ось, що вони пишуть.

"Аххх, Сергій, Ви з Марусею прям бомба🔥дуже класні👏 🙌❤️",

"Сергій ти крутий, настрій завжди піднімаєш!Люблю любовною любов'ю♪

Раніше ми повідомляли, що Сергій Писаренко був помічений в компанії актриси яни Кошкіної, якій приписують роман з Гаріком Харламовим.

На знімку вона лежала в ліжку з Писаренком. На Кошкіній була рожева спокуслива ночнушка з халатиком, яка підкреслила красу її жіночого тіла. А ось Писаренко був одягнений звично для свого образу. На ньому красувалася майка-алкоголічка, сімейні труси і сорочка в клітку.

Нагадаємо, що зірка " Дизель шоу "Писаренко в трусах-сімейках без сорому засвітився з" разведенкой": "нічого особистого...".

Як повідомляла Politeka, Писаренко з " Дизель шоу "осоромився перед камерою, ледве втримавшись на ногах:"ось такий глюк...".

Також Politeka писала, що зірка " Дизель шоу «Писаренко приголомшив виглядом у жіночій сукні, пікантні кадри:»не треба соромитися...".