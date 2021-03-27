Відомий "КВНщик", а нині учасник українського проекту "Дизель Шоу" Сергій Писаренко показав любовні сцени в кабінеті психолога
Відповідне відео артист розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Справа вся в тому, що Сергій вирішив відкрити завісу і показав, як проходять репетиції комедійних зйомок, в який він бере участь.
«На зйомках скечшоу репетиція сексуальної сцени в кабінеті психолога виглядає так......",- написав комік.
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На кадрах Сергій заходить в імпровізований кабінет психолога і каже: "Доктор здрасьтє я знову до вас. Дружина знову каже, що я не мужик».
Після цього, він перекидає артистку-психолога на диван і задирає ей ногу, імітуючи пікантний процес.
Коментарі шанувальників не змусили себе довго чекати. Ось, що вони пишуть.
"Аххх, Сергій, Ви з Марусею прям бомба🔥дуже класні👏 🙌❤️",
"Сергій ти крутий, настрій завжди піднімаєш!Люблю любовною любов'ю♪
Раніше ми повідомляли, що Сергій Писаренко був помічений в компанії актриси яни Кошкіної, якій приписують роман з Гаріком Харламовим.
На знімку вона лежала в ліжку з Писаренком. На Кошкіній була рожева спокуслива ночнушка з халатиком, яка підкреслила красу її жіночого тіла. А ось Писаренко був одягнений звично для свого образу. На ньому красувалася майка-алкоголічка, сімейні труси і сорочка в клітку.
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