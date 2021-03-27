Українська співачка і дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова вирішила поміркувати на тему вигорання

Зараз Ольга Горбачова веде спеціальний й проект на YouTube під назвою «Сила жінки», де розповідає, які існують інструменти для розвитку внутрішньої сили прекрасної половини людства.

Крім того, вона запрошує відомих українських особистостей, які діляться своїми історіями.

Незважаючи на особистий проект і зайнятість у Ольги і вистачає ще й часу на свою сторінку в Instagram, де співачка досить активно публікує нові фотографії, а також ділиться своїми роздумами.

Так, вона вирішила поговорити зі своїми підписницями про вигорання, а також проілюструвала свою думку цікавою фотографією.

На ній Горбачова застигла в позі насолоди біля екзотичної рослини. На Ользі був мініатюрний топ, розшитий бісером і сережки.

«Знайома вам відчуття вигорання? Що в такі моменти допомагає відновитися? ⠀ - Вигорання знайоме, але воно відбувається все рідше і рідше, тому що я знаю, що за це буде велика плата, якщо я прогавлю той момент, коли я щось можу, але сил залишилося мало. Цей захід на територію життєвого запасу. Важливо на територію туди не заходити. Тому що це як кредит в банку, будуть високі відсотки. Важливо повторювати ритуали, які Вас відновлюють: те молитва, медитація, або похід в музей, або ванна з сіллю заздалегідь. Якщо ви пропустите момент, то плата буде висока " - написала Ольга.

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