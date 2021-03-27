Відомий ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук вразив рідкісними кадрами з батьком, він показав, як за чаркою влаштували з татом посиденьки

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram телеведучий найпопулярнішого шоу в Україні "Маска" розмістив кілька кадрів, де сидить з батьком за келихом коньяку.

"Мій тато найкращий 😘. Тато мене завжди виховував по-своєму. І як правило, це були фрази «поживеш побачиш», «всьому свій час» або «життя - складна штука». А ще у мене було три батьки: мама, тато і ГАРАЖ! Я до 9 років взагалі думав, що Дід Мороз живе не на Північному полюсі, а в гаражі😘. І тато мене не лаяв, ніколи! Навіть коли я вперше прийшов під ранок або подряпав його машину. Ми втрьох з братом любили чоловічі посиденьки, з келихами, радіо на тлі і розмовами тата про службу в армії і приколах з друзями", - розповів Володимир зворушливу історію спогад з дитинства.

У кадрах батько з сином радісно розмовляють, на столі стоять дві пляшки коньяку, радіо і книга Джобса.

Шанувальники розсекретили Володимира, що він таким зворушливим постом рекламував міцні напої. Однак про своїх батьків також згадали теплим словом.

"Шкода, що все злилося в одній замітці .... і про батька, і реклама коньяку", "Реклама🤦", "Найкращі❤️", "Красиві!", "Так раді Вас бачити😍 😍 😍 👏 👏 👏", "Дуже любила свого батька😢", "Красунчики !! Приємного вечора😎 😎", "О, дядя Валера рада бачити!! А я з теплотою згадую зустрічі з дядьком Валерою і дідусем Андрієм😊 😊 😊", "Ці моменти безцінні! Якомога частіше так збирайтеся! 🤗 свого тата згадую з теплотою і любов'ю в серці🙏❤ він у мене був чудовою, чуйною і доброю людиною!",- написали шанувальники.

Нагадаємо, що змучений Остапчук переніс складне лікування і поділився подробицями:»Віднялася частина тіла...".

Як повідомляла Politeka, пустотлива дружина Остапчука запаморочила голову хмільним видом на вечірці: "Прямо в серці!».

Також Politeka писала, що пустотлива дружина Остапчука показала справжню пристрасть з суперником зіркового чоловіка:»все пам'ятає тіло...".